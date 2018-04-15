В Ровно на улице нашли семилетнего мальчика - дед выгнал его из дома

В Ровно маленький ребенок целый день бродил по городу после того, как его выгнал из дома дедушка, сообщает пресс-служба полиции Ровненской области.

Вечером 14 апреля в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что возле парка Химик к ней в машину сел семилетний мальчик и попросить еды и помощи. Ребенок сказал, что дед выгнал его из дома и он целый день бродил по городу.

Патрульные установили, где живет мальчик. В доме застали пятилетнюю сестру и нетрезвых дедушку и бабушку. Сообщается, что девочка просила забрать ее из дома, так как ее бьют.

Обоих детей поместили в областной центр социально-психологической реабилитации детей. Их здоровью ничего не угрожает.

Также сотрудники ювенальной полиции разыскали мать по месту работы. На нее составили административные материалы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Поскольку это уже второй протокол, полицейские готовят ходатайство в социальную службу о лишении матери родительских прав.

Месяц назад в Николаеве патрульные спасли ребенка, которого пьяная мать сбросила с моста.