28 сентября 2018, пятница

В Ровно мужчина во время задержания пытался подорвать гранату - видео

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В результате инцидента никто не пострадал
Скриншот

В результате инцидента никто не пострадал

В четверг вечером, 27 сентября, во время задержания в Ровно мужчина пытался подорвать гранату.

Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на улице Коперника.

Отрабатывая сообщения о краже, правоохранители заметили "подозрительную личность" на велосипеде, которая, увидев полицейских, попыталась скрыться.

Во время погони мужчина бросил велосипед и пробовал убежать дворами, а когда патрульные его догнали, он достал гранату РГД-5 и выдернул кольцо.

После этого патрульные отошли на безопасное расстояние и начали переговоры. Когда же внимание злоумышленника удалось отвлечь, один из правоохранителей повалил его на землю, а второй выхватил у него из рук гранату.

В результате происшествия никто не пострадал.

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