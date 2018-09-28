В Ровно мужчина во время задержания пытался подорвать гранату - видео

В четверг вечером, 27 сентября, во время задержания в Ровно мужчина пытался подорвать гранату.
Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на улице Коперника.
Отрабатывая сообщения о краже, правоохранители заметили "подозрительную личность" на велосипеде, которая, увидев полицейских, попыталась скрыться.
Во время погони мужчина бросил велосипед и пробовал убежать дворами, а когда патрульные его догнали, он достал гранату РГД-5 и выдернул кольцо.
После этого патрульные отошли на безопасное расстояние и начали переговоры. Когда же внимание злоумышленника удалось отвлечь, один из правоохранителей повалил его на землю, а второй выхватил у него из рук гранату.
В результате происшествия никто не пострадал.
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