В Ровно задержали мужчину, который брал деньги с уклонистов и не вывозил за границу 3 июня, 02:47 Обвиняемый — житель Львова (Фото:Ровенская областная прокуратура)

В Ровно задержали жителя Львова, который с сообщниками брал деньги с военнообязанных мужчин, обещая переправить их за границу. А после получения денег вывоз за границу не происходил.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



По данным следствия, обвиняемый с сообщниками наладили мошенническую схему заработка на «переправке» за границу военнообязанных мужчин, которые уклоняются от призыва.

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За свои услуги они брали по 120 000 грн с человека. Но на самом деле перевозки не осуществляли. Так, завладев средствами, они высаживали мужчин на территории Украины.

Ровенская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Львова по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от 51 тысячи грн до 68 тысяч или исправительные работы от 1 до 2 лет, или ограничением свободы до 5 лет, или заключение до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают пребывание других причастных к совершению преступлений.