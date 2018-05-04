В Ровно из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

По данным полиции, солдат погиб в результате выстрела из автомата

В одной из воинских частей Ровно в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Оперативного командования Запад Анатолия Прошина передает ЧаРівне.

По его словам, инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

В то же время других подробностей Прошин не сообщил, сославшись на тайну следствия.

"Сейчас назначено служебное расследование. И только по его результатам мы сможем что-то конкретное сказать. Погибший характеризуется только с положительной стороны", - отметил он.

Согласно данным Нацполиции, военнослужащий погиб в результате выстрела из автомата.

"22-летний житель Днепропетровской области на контрольно-пропускном пункте воинской части получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова. Военнослужащий погиб на месте", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на полигоне Широкий Лан погиб военнослужащий.