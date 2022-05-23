В Ровенской, Житомирской и Киевской областях запретили приближаться к белорусской границе

23 мая, 20:09
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Северная граница Украины (Фото:Госпогранслужба / Facebook)

Северная граница Украины (Фото:Госпогранслужба / Facebook)

В Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запретили приближаться к белорусской границе ближе чем на один километр. Такие ограничения были введены с 23 мая и будут действовать до окончания военного положения.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что ограничения вели из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

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Так, гражданским запретили приближаться к границе ближе чем на один километр. Это не касается только территорий населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границе.

Дополнительные ограничения вели также в пределах до 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах до пяти км от государственной границы Вышгородского района Киевской области. Там запрещено:

      • передвижение людей и транспорта, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22:00 до 05:00 (или во время комендантского часа);
      • передвижение и пребывание людей в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов);
      • производство всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования пограничников;
      • перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
      • использование видеорегистраторов;
      • использование воздушных судов, любых летательных аппаратов;
      • ношение военной формы одежды;
      • охота;
      • рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств.
https://www.facebook.com/pivnichniy.kordon/posts/422466923218032

19 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты начали инженерные работы на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси, который потом смогут использовать как военную базу.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Граница Российская агрессия Беларусь Госпогранслужба Украины Киевская область Ровенская область Житомирская область Украинско-белорусская граница Война России против Украины

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