В Ровенской, Житомирской и Киевской областях запретили приближаться к белорусской границе 23 мая, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Северная граница Украины (Фото:Госпогранслужба / Facebook)

В Ровенской, Житомирской и Киевской областях временно запретили приближаться к белорусской границе ближе чем на один километр. Такие ограничения были введены с 23 мая и будут действовать до окончания военного положения.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что ограничения вели из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

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Так, гражданским запретили приближаться к границе ближе чем на один километр. Это не касается только территорий населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границе.

Дополнительные ограничения вели также в пределах до 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирской области, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах до пяти км от государственной границы Вышгородского района Киевской области. Там запрещено:

передвижение людей и транспорта, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22:00 до 05:00 ( или во время комендантского часа);



передвижение и пребывание людей в лесных массивах и лесополосах ( за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов);



производство всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования пограничников;



перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;



использование видеорегистраторов;



использование воздушных судов, любых летательных аппаратов;



ношение военной формы одежды;



охота;



рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств.



19 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты начали инженерные работы на аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси, который потом смогут использовать как военную базу.

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