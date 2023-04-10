На территории Ровенской области запретили деятельность УПЦ МП 10 апреля, 13:06 Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ровно, находящийся в управлении УПЦ МП (Фото:petra-i-pavla.church.ua)

Ровенский облсовет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории области.

Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии областного совета в понедельник, 10 апреля. Запрет УПЦ МП поддержали 55 избранников из 55 присутствовавших в зале.

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Кроме того, депутаты проголосовали за отмену ряда решений облсовета по регистрации уставов тех религиозных общин, которые на сегодняшний день находятся в составе УПЦ МП и передаче им в пользование культовых зданий.

Облсовет планирует направить отдельные обращения в органы местного самоуправления Ровенской области, чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих общин.

Мэр Ровно Александр Третяк также сообщил, что горсовет поддержал решение о прекращении права пользования УПЦ МП земельными участками на территории города.

Ровенский облсовет также уже в третий раз будет обращаться в Верховную Раду с требованием немедленного принять Закон о запрете УПЦ МП для выполнения решения СНБО от 1 декабря 2022 года.



Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Хмельницкой области.

Также активизировались переходы общин с УПЦ МП в ПЦУ. В частности, на Хмельнитчине и во Львове.