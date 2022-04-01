В Ровенской области запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах
Ровенский власти запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
В Ровенской области запретили безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и хвастовство им в общественных местах.
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Об этом сообщил глава Ровенской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль.
По его словам, соответсвующее решение приняли на Совете обороны области.
«Сейчас не время махать им где попало. Оружие для того, чтобы защищать Родину», — написал он.
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