В Ровенской области запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах

1 апреля, 12:30
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Ровенский власти запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Ровенский власти запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Ровенской области запретили безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и хвастовство им в общественных местах.

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Об этом сообщил глава Ровенской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль.

По его словам, соответсвующее решение приняли на Совете обороны области.

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«Сейчас не время махать им где попало. Оружие для того, чтобы защищать Родину», — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оружие Ровенская область Война России против Украины

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