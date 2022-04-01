В Ровенской области запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах 1 апреля, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Ровенский власти запретили членам добровольческих формирований теробщин носить оружие в общественных местах (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В Ровенской области запретили безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и хвастовство им в общественных местах.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом сообщил глава Ровенской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль.

По его словам, соответсвующее решение приняли на Совете обороны области.

Видео дня

«Сейчас не время махать им где попало. Оружие для того, чтобы защищать Родину», — написал он.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.