В Ровенской области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя 7 июля, 16:30 Салют (иллюстративное фото) (Фото:Vlad Panov via Unsplash)

В Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он отметил, что сегодня Совет обороны области запретил продажу и запуск фейерверков, салютов и другой пиротехники.

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Вместе с этим был введен запрет на движение транспортных средств, в конструкции которых есть выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Коваль добавил, что такие правила будут действовать до отмены режима военного положения.

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