В Ровенской области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя
Салют (иллюстративное фото) (Фото:Vlad Panov via Unsplash)
В Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Он отметил, что сегодня Совет обороны области запретил продажу и запуск фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Вместе с этим был введен запрет на движение транспортных средств, в конструкции которых есть выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.
Коваль добавил, что такие правила будут действовать до отмены режима военного положения.
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