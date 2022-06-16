В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военнослужащих

16 июня, 18:38
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ДТП в Ровенской области (Фото:Нацполиция Ровенской области / Facebook)

ДТП в Ровенской области (Фото:Нацполиция Ровенской области / Facebook)

В четверг, 16 июня, на автодороге Киев-Чоп вблизи села Привольное Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации правоохранителей, 60-летний водитель грузового автокрана ЗИЛ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего в него врезался автомобиль Skoda Rapid.

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В результате ДТП погиб 22-летний водитель легковушки, житель Острога. 21-летний пассажир, житель Николаева, с травмами разной степени госпитализирован в больницу. Оба молодых мужчин — военнослужащие.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/332977682340418
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДТП Авария Ровенская область Военнослужащий

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