В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военнослужащих 16 июня, 18:38 Цей матеріал також доступний українською ДТП в Ровенской области (Фото:Нацполиция Ровенской области / Facebook)

В четверг, 16 июня, на автодороге Киев-Чоп вблизи села Привольное Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации правоохранителей, 60-летний водитель грузового автокрана ЗИЛ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего в него врезался автомобиль Skoda Rapid.

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В результате ДТП погиб 22-летний водитель легковушки, житель Острога. 21-летний пассажир, житель Николаева, с травмами разной степени госпитализирован в больницу. Оба молодых мужчин — военнослужащие.

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