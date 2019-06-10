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В Ровенской области столкнулась маршрутка и легковой автомобиль. Один человек погиб

Сегодня, 03:07
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В Ровенской области столкнулась маршрутка и легковой автомобиль. Один человек погиб - фото

Нацполиция

В воскресенье, 9 июня, вблизи села Ставок Ровенской области рейсовая маршрутка столкнулась с легковым автомобилем Mazda.

Пресс-служба Нацполиции Ровенской области сообщает, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

В полиции отметили, что водитель Mazda по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.

Пассажиры легкового автомобиля были доставлены в больницу.

В то же время, никто из пассажиров маршрутного такси не пострадал.

Фото: Нацполиция
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Теги:   Ровенская область ДТП

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