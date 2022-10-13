В Ровенской области сократят время комендантского часа 13 октября, 23:56 Город Ровно (Фото:Neovitaha777 via Wikipedia)

В Ровенской области сократили время комендантского часа — с 00:00 до 05:00. Также сегодня там отменили приказ об установлении ограничений по торговле алкогольными напитками.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«В Ровенской области изменено время комендантского часа — с 00:00 до 5:00. Такое решение сегодня принял Совет обороны области. Оно начинает действовать с понедельника, 17 октября», — отметил он

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По словам председателя ОВА, этот вопрос вынесли на рассмотрение из-за коллективных обращений владельцев бизнеса.

«В ряде областей Украины уже принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа. Оно целесообразно с экономической точки зрения. Поэтому наш Совет обороны принял его единогласно», — добавил Коваль.

Он уточнил, что также сегодня отменили приказ об установлении ограничений по торговле алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе.

«Сейчас критически важно наполнять бюджет всеми законными способами. Это пули, это шлемы, это бронежилеты для наших военных. „Экономический фронт“ должен усиливать ВСУ. Без этого победа дается тяжелой ценой», — подчеркнул глава ОВА.