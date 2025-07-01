Из-за аварии в Ровенской области задерживаются пассажирские поезда карпатского направления

Укрзализныця сообщает о задержках на маршрутах в Карпаты (Фото: УЗ / Facebook)

Из-за схода пустых вагонов грузового поезда в Ровенской области ряд пассажирских поездов Укрзализныци карпатского направления будет курсировать с задержками, сообщила пресс-служба компании.

Обновлено в 19:15. В УЗ сообщили, что проезд открыли по одному пути на участке Каменица — Дубно, на втором пути продолжаются работы. Первыми без объезда будут ехать поезда Львов — Киев и № 749 Киев — Чоп — Вена, которые по маршруту максимально ускорятся.

Отмечается, что поезда № 80 Львов — Днепр и № 64 Львов — Харьков будут двигаться объездным маршрутом через Тернополь с задержкой не менее 2 часов. Пассажиров со станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута будет обслуживать Интерсити № 744 Львов — Киев, который проедет по поврежденному участку первым после его частичного восстановления в течение ближайших двух часов.

В Укрзализныце советуют пассажирам рейсов с задержками сообщать проводнику или стюарду о наличии дальнейших пересадок — диспетчеры помогут скоординировать стыковки.

«Приносим извинения за все вынужденные изменения, восстановительные работы уже идут полным ходом. Железнодорожники задействовали всю необходимую технику и специалистов, будем держать вас в курсе», — сообщили в компании.

В летний сезон направление в Карпаты остается одним из самых популярных в Украине.

22 мая в Ивано-Франковской области на железной дороге произошел провал земной породы и проседание пути, из-за чего движение поездов на участке Ясиня — Вороненко временно перекрыли.

В связи с инцидентом 23 мая около 19 рейсов УЗ меняли маршруты — в частности все поезда раховского направления изменили свои конечные станции (на Яремче, Микуличин, Ворохту или Вороненко соответственно).

Для пассажиров поездов дальнего следования организовывали автобусные трансферы с конечных станций временно сокращенных маршрутов, сообщали в УЗ.