Детонировал боеприпас. В Ровенской области погибли двое военных, четверо получили ранения

12 июля, 14:12
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В Ровенской области погибли двое военных (Фото:www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Ровенской области погибли двое военных (Фото:www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Ровенской области в результате детонирования боеприпаса погибли двое военных, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, пишет Суспільне.

По ее словам, это произошло в Варашском районе возле села Заболотье.

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Герасимук заявила, что по факту детонации взрывного устройства работники ГБР начали досудебное расследование.

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«Следователи ГБР изучают все обстоятельства инцидента, проводятся неотложные следственные действия. Предварительная квалификация правонарушения — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц, это ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины», — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Больше подробностей по этому делу пока не разглашают из соображений безопасности.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ровенская область Боеприпасы Война России против Украины

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