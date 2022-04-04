В Ровенской области начнут работу детские садики, в которых есть укрытие — ОГА
В Ровенской области откроют детские садики (Фото:nikolay plyakin/www.flickr.com)
В Ровенской области со вторника, 5 апреля откроют детские садики.
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Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
По его словам, речь идет только о дошкольных учреждениях. Их перечень сейчас определяется в консультациях с руководителями ДОУ.
«Открыть заведение можно только при наличии защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима», — написал он.
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