В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина и его конь Сегодня, 09:01 Цей матеріал також доступний українською RPN / pixabay Мужчина работал в поле, когда началась гроза (иллюстративное фото) RPN / pixabay

В селе в Ровенской области в мужчину и его подводу с лошадью попала молния, отчего и мужчина, и лошадь погибли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.



Мужчина работал в поле, когда внезапно началась сильная гроза. Он сразу сел на подводу и попытался добраться домой.

Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу — погонщик и конь лежали без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.