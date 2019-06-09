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В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина и его конь

Сегодня, 09:01
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В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина и его конь - фото

RPN / pixabay

Мужчина работал в поле, когда началась гроза (иллюстративное фото)

В селе в Ровенской области в мужчину и его подводу с лошадью попала молния, отчего и мужчина, и лошадь погибли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина работал в поле, когда внезапно началась сильная гроза. Он сразу сел на подводу и попытался добраться домой.

Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу — погонщик и конь лежали без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Теги:   Грозы в Украине Молния

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