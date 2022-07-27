В Ровенской области мужчина избил военного, когда тот пытался вручить повестку
Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)
В городе Дубровица Ровенской области 32-летний местный житель избил военного, который пришел вручать повестку по месту жительства.
Об этом сообщила Национальная полиция Ровенской области.
В ведомстве уточнили, что медики сообщили полиции об инциденте вечером 26 июля. Они диагностировали у 54-летнего военного закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибно-рваную рану брови.
По факту насилия в отношении должностного лица правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Сейчас идет досудебное расследование.
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