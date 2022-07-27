В Ровенской области мужчина избил военного, когда тот пытался вручить повестку

27 июля, 20:15
Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

В городе Дубровица Ровенской области 32-летний местный житель избил военного, который пришел вручать повестку по месту жительства.

Об этом сообщила Национальная полиция Ровенской области.

В ведомстве уточнили, что медики сообщили полиции об инциденте вечером 26 июля. Они диагностировали у 54-летнего военного закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибно-рваную рану брови.

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По факту насилия в отношении должностного лица правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Сейчас идет досудебное расследование.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Мобилизация Повестка Ровенская область Война России против Украины

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