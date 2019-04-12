В Ровенской области из-за отказавших тормозов БТР раздавил автомобиль - видео Сегодня, 16:50 493 Цей матеріал також доступний українською piwnich.info В результате ДТП никто не пострадал piwnich.info

В четверг, 11 апреля, в городе Здолбунов Ровенской области произошло ДТП с участием бронетранспортера ВСУ и легкового автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования Запад.

"У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьной отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем", - говорится в сообщении.

Как видно на видео с места происшествия, легковушка в результате происшествия получила существенные повреждения.

В то же время никто из людей во время ДТП не пострадал.