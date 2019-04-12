В Ровенской области из-за отказавших тормозов БТР раздавил автомобиль - видео
В четверг, 11
апреля, в городе Здолбунов Ровенской области произошло ДТП с участием бронетранспортера
ВСУ и легкового автомобиля.
Об этом сообщили в
пресс-службе оперативного командования Запад.
"У военной
техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и
патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьной отказали тормоза.
Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда
на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной
тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским
автомобилем", - говорится в сообщении.
Как видно на
видео с места происшествия, легковушка в результате происшествия получила
существенные повреждения.
В то же время
никто из людей во время ДТП не пострадал.