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В Ровенской области из-за отказавших тормозов БТР раздавил автомобиль - видео

Сегодня, 16:50
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В Ровенской области из-за отказавших тормозов БТР раздавил автомобиль - видео - фото

piwnich.info

В результате ДТП никто не пострадал

В четверг, 11 апреля, в городе Здолбунов Ровенской области произошло ДТП с участием бронетранспортера ВСУ и легкового автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования Запад.

"У военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьной отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем", - говорится в сообщении.

Как видно на видео с места происшествия, легковушка в результате происшествия получила существенные повреждения.

В то же время никто из людей во время ДТП не пострадал.

Теги:   Ровенская область ДТП БТР

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