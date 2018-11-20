20 ноября 2018, вторник

В Ровенской области владелец авто на еврономерах наехал на патрульного - полиция

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К акции владельцев авто на еврономерах присоединилось Ровно
Фото: 0362.ua

К акции владельцев авто на еврономерах присоединилось Ровно

В Ровенской области один из владельцев авто на еврономерах наехал на главного патрульного области, его задержали.

Как сообщает ТСН со ссылкой на представителя полиции в регионе, водитель не реагировал на замечания патрульного.

"Не реагировал на замечания начальника патрульной полиции Ровенской области. Соответственно начал осуществлять движение", - рассказал правоохранитель.

Сами протестующие факт наезда отрицают.

В рамках акции протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп в Ровенской области. Участники акции периодически ходят по пешеходному переходу.

Полиция направляет автомобили в объезд, машинам приходится делать крюк около 50 километров.

Напомним, во вторник, 20 ноября, по всей Украине началась акция протеста владельцев авто на еврономерах. В Киеве участники акции требуют отмены принятых Верховной Радой законопроектов №8487 и №8488. В украинской столице затруднено движение транспорта.

Митингующие анонсировали перекрытие дорог во всех областях Украины. Они призывают присоединиться всех желающих автомобилистов.

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