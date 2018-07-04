В Ровенской области сожгли автомобиль замглавы райгосадминистрации

В Дубровицах Ровенской области неизвестные сожгли автомобиль замглавы местной райгосадминистрации Николая Кохно.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Около четырех часов ночи в полицию сообщили, что на улице Воробинской во дворе Дубровицкой районной государственной администрации горит авто, которое принадлежит заместителю председателя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате пожара Volkswagen Passat B5 чиновника был практически полностью уничтожен огнем.

"По фактам умышленного повреждения чужого имущества путем поджога возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Сам Кохно в комментарии сайту ЧаРівне.інфо заявил, что последнее время за ним велась слежка.

"Вероятно, что за мной следили. Ведь автомобиль подожгли не у дома, там есть видеонаблюдение. Также очевидно и время было выбрано не случайно - я был в Белоруси. Поджог произошел, как только я вернулся. Кто это сделал, и по каким мотивам, не могу сказать. Я сам в шоке", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Ровно неизвестные сожгли машину волонтера.