В Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутки: четверо погибших, восемь пострадавших

Машина на иностранной регистрации не предоставила преимущество в движении

В понедельник, 25 июня, около города Сарны Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса с пассажирами, в результате погибли по меньшей мере четыре человека.

Как сообщили в полиции области, смертельное ДТП произошло около 19 часов на трассе Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Орловка Сарненского района.

По предварительным данным, водитель легковушки Mercedes-Benz на иностранной регистрации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил маршрутное такси сообщением Киев-Ковель. Во время столкновения авто вылетели на полосу встречного движения и врезались в автоцистерну.

В полиции сообщили, что на месте происшествия погибли три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.

По словам главного врача Сарненской ЦРБ Василия Иванчука, в реанимации умер четвертый пострадавший. "Трое погибли на месте и один - в реанимации. По пострадавших: двое в реанимации, двое в травматологии, остальные - в процессе обследования", - рассказал он в комментарии UA: Ровно.

Напомним, что в Васильевском районе Запорожской области на 348 км автодороги Харьков-Симферополь 25 июня произошло лобовое столкновение ГАЗ-24 и Skoda Fabia, в результате которого погибли три человека и еще двое попали в больницу.