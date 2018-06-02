В Ровно пассажирский автобус столкнулся с автомобилем местных журналистов-расследователей, есть погибший

В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека

В пятницу, 1 июня, в Ровно столкнулись пассажирский автобус и автомобиль со съемочной группой агентства журналистских расследований Четвертая власть. В результате аварии погиб оператор, журналистка и водитель получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Полицейские на месте происшествия выяснили, что 41-летний житель, управляя автомобилем Renault Megane и совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra сообщением Киев-Львов под управлением 35-летнего жителя Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Погиб пассажир легковушки, 30-летний житель Ровенской области. Водителя и пассажирку Renault госпитализировали.

В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, травмировалась 23-летняя пассажирка - ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.

Следственные действия продолжаются.

Главный редактор агентства Четвертая власть Владимир Торбич подтвердил, что погиб фотограф и оператор Валерий Мартынюк. У него осталась жена и трое детей.

У водителя медики диагностировали политравму. 23-летняя журналистка получила перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что чиновник на служебном авто спровоцировал смертельное ДТП под Хмельницким.