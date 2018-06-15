15 июня 2018, пятница

В Ровенской области около 150 копателей янтаря напали на полицейских, восемь пострадавших

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Разъяренная толпа копателей янтаря (всего на акции было около 150 чел.) избила полицейских (8 человек)

Разъяренная толпа копателей янтаря (всего на акции было около 150 чел.) избила полицейских (8 человек)

В пятницу, 15 июня, порядка 150 жителей Сарненского района Ровенской области вышли на митинг, протестуя из-за борьбы правоохранителей с незаконной добычей янтаря-сырца.

Участники акции перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин в районе села Федоровка около 11:45.

Как сообщили в областной полиции, протестующие вели себя агрессивно. Массовое мероприятие, согласно установленным правилам, охраняла полиция.

В сообщении указывается, что участники митинга начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе столкновения ранения получили восемь полицейских.

"По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей в полицию пока не поступало", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства в связи с причинением работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций.

Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств восстановлено.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к нападениям.

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Напомним, в феврале возле ровенского села Осова произошла стычка между копателями янтаря и правоохранителями, в результате которой пострадали пять полицейских.

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