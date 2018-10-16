В Ровенской области на взятке попался сотрудник военкомата

Правоохранители задержали в Ровенской области начальника службы защиты информации одного из районных военных комиссариатов.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, старшина попался на взятке в $800.
За эту сумму он обещал снять местного жителя с учета призывников как "непригодного по состоянию здоровья".
Сейчас решаются вопросы о сообщение злоумышленнику о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
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