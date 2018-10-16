В Ровенской области на взятке попался сотрудник военкомата

Старшина за взятку обещал снять призывника с учета

Правоохранители задержали в Ровенской области начальника службы защиты информации одного из районных военных комиссариатов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, старшина попался на взятке в $800.

За эту сумму он обещал снять местного жителя с учета призывников как "непригодного по состоянию здоровья".

Сейчас решаются вопросы о сообщение злоумышленнику о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.