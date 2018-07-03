В Ровенской области на сессии поселкового совета активисты подрались с полицейскими

3 июля на сессии Млыновского поселкового совета, во время которой рассматривался вопрос о закрытии местной гимназии, произошло столкновение между полицейскими и активистами, которые пытались попасть в сессионный зал. В результате инцидента пострадали 14 человек, в том числе двое полицейских.

Как сообщается на сайте полиции Ровенской области, около 11:00 примерно 30 митингующих "начали врываться в сессионный зал". Между ними и сотрудниками полиции произошла драка, во время которой полицейские применили слезоточивый газ.

Согласно сообщению, конфликт был исчерпан в 12:00, однако двое полицейских и несколько активистов пострадали.

Главный врач Млыновской районной больницы Виктор Ковалев уточнил, что бригадами экстренной медицинской помощи на территории админздания Млыновской ОТГ помощь была оказана четырнадцати людям, а девять обратились в больницу, сообщает UA Рівне на своей странице в Facebook.

Ковалев сообщил, что у одного из пострадавших полицейских ушиб кистей рук, а у другого травма головы - ушиб мягких частей. Еще у семи - ожоги верхних дыхательных путей и глаз, они не нуждались в госпитализации.

Фото: UA Рівне via Facebook

В сообщении отмечается, что на сессии решался вопрос об объединении гимназии и средней школы.

По словам председателя профкома Млыновской гуманитарной гимназии Оксаны Варийчук, ее сотрудники пытались убедить председателя и депутатов поселкового совета, что это решение поспешное.

"Никто нас не слушал. У нас все учителя были кто в коридоре, кто на улице. Была вызвана полиция. Когда решение поставили на голосование, пустили слезоточивый газ. Люди начали выходить, была вызвана скорая. Мы вышли на улицу из сессионного зала, так людям уже оказывали первую медицинскую помощь", - утверждает она.

Как сообщает Rivne Media, несмотря на инцидент, решение об объединении гуманитарной гимназии и школы в Млыновский лицей было принято.