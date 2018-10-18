18 октября 2018, четверг

В Ровенской области на полицейских напали около 200 человек, разбив служебные машины

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О задержаниях в полиции не сообщили

О задержаниях в полиции не сообщили

В Заричненском районе Ровенской области на сотрудников полиции во время патрулирования мест незаконной добычи янтаря напали около 200 нелегальных копателей.

Как сообщается, злоумышленники в масках и с битами заблокировали проезд правоохранителей и разбили камнями служебные автомобили.

Во время нападения несколько полицейских получили травмы, однако оружие против злоумышленников силовики не применяли.

В итоге конфликт удалось урегулировать. О задержаниях нападавших не сообщается.

Отметим, что нападения нелегальных копателей янтаря на полицейских в Ровенской области происходят довольно регулярно, однако правоохранители с ситуацией до сих пор не справились.

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