В Ровенской области на полицейских напали около 200 человек, разбив служебные машины

В Заричненском районе Ровенской области на сотрудников полиции во время патрулирования мест незаконной добычи янтаря напали около 200 нелегальных копателей.
Как сообщается, злоумышленники в масках и с битами заблокировали проезд правоохранителей и разбили камнями служебные автомобили.
Во время нападения несколько полицейских получили травмы, однако оружие против злоумышленников силовики не применяли.
В итоге конфликт удалось урегулировать. О задержаниях нападавших не сообщается.
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Отметим, что нападения нелегальных копателей янтаря на полицейских в Ровенской области происходят довольно регулярно, однако правоохранители с ситуацией до сих пор не справились.
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