В Ровенской области на ходу загорелась автоцистерна с бензином

В четверг вечером, 26 апреля, в селе Птичья Дубенского района во время движения загорелась автоцистерна с бензином.

Как сообщили в Нацполиции Ровенской области, о бензовозе с горящим задним колесом, движущемся по трассе Киев-Чоп, сообщили очевидцы.

Обнаружив указанную автоцистерну, наряд группы реагирования патрульной полиции направил ее за пределы населенного пункта, чтобы не подвергнуть опасности других водителей.

"Схватив из служебных автомобилей огнетушители, полицейские мгновенно начали тушить пламя. На помощь правоохранителям подбежал водитель транспортного средства с еще одним огнетушителем. Вместе удалось ликвидировать пожар и предотвратить возможную беду", - рассказали правоохранители.

В то же время причины возгорания не уточняются.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса бензовоз врезался в бригаду дорожных рабочих.