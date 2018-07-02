В Ровенской области мужчина проткнул вилами полицейского

Злоумышленнику за нападение на полицейского грозит до 15 лет лишения свободы

Правоохранители задержали в Ровенской области 33-летнего жителя села Столбец Дубенского района, который ранил вилами сотрудника полиции.

Как сообщается, на номер 102 поступило заявление от местной жительницы, пожаловавшейся на конфликт с соседом.

"Во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей. Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства, однако тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, и отрицал наличие оружия", - говорится в сообщении.

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При этом, когда инспектор вернулся к служебному автомобилю, злоумышленник схватил вилы и нанес сначала несколько ударов по машине, после чего проткнул полицейского и сбежал с места происшествия.

"Менее чем через час его задержали инспекторы группы реагирования патрульной полиции вблизи места проживания родного брата. Полицейские обнаружили там и незарегистрированное ружье. Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции, госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга", - добавили в ведомстве.

Подозреваемому за нападение на правоохранителя грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черновцах водитель-беглец напал на патрульную.