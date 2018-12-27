В Ровенской области местная жительница родила 18-го ребенка
В Рокитновском районе Ровенской области жительница села Познань родила 18-го ребенка.
Об этом у себя в Facebook рассказал глава ОГА Алексей Муляренко, поздравив женщину со знаменательным событием.
"Приятная новость. Многодетная мать Ковалевич Людмила Петровна из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка", - написал он.
По словам Муляренко, на этот раз семья пополнилась девочкой.
"Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже. Искренне поздравляю семью Ковалевич с маленьким чудом!", - добавил он.