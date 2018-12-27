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В Ровенской области местная жительница родила 18-го ребенка

Сегодня, 15:31
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: pixabay

У женщины родилась девочка

В Рокитновском районе Ровенской области жительница села Познань родила 18-го ребенка.

Об этом у себя в Facebook рассказал глава ОГА Алексей Муляренко, поздравив женщину со знаменательным событием.

"Приятная новость. Многодетная мать Ковалевич Людмила Петровна из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка", - написал он.

По словам Муляренко, на этот раз семья пополнилась девочкой.

"Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже. Искренне поздравляю семью Ковалевич с маленьким чудом!", - добавил он.

Теги:   Дети Ровенская область

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