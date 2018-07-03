В Ровенской области Mercedes врезался в съехавший в кювет автобус, погиб бывший замглавы Госгеокадастра

В понедельник, 2 июля, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.

Как сообщили в Нацполиции, 30-летняя киевлянка за рулем Mercedes, двигаясь со стороны Львова в направлении Ровно, не учла дорожную обстановку и не выбрала безопасную скорость движения, из-за чего слетела в кювет и врезалась в автобус, который съехал туда днем ранее.

"В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки и пассажир, 46-летний житель столицы. У женщины медики диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и ссадины. У мужчины - травму плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы", - говорится в сообщении.

Оба пострадавших были госпитализированы, однако спасти жизнь мужчины медикам не удалось.

По данным местного портала Рівне вечірнє, погибший является экс-заместителем главы Государственной службы геологии и недр Сергеем Радовановым.

Ранее сообщалось, что туристический автобус из Украины попал в Будапеште в серьезное ДТП.