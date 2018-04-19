В Ровенской области глава предприятия растратил бюджетные деньги, выделенные на ремонт школ

Правоохранители разоблачили руководителя одного из предприятий Ровенской области в растрате около 200 тысяч гривен из бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования.

"Во время выполнения заказных местными властями работ по капитальному ремонту школ и дошкольных учебных заведений одного из районов области руководитель подрядной фирмы подделал официальные документы, внеся в них ложные сведения о стоимости выполненных строительно-монтажных работ, поставленного товара и размера налогообложения хозяйственных операций", - рассказали в Генпрокуратуре.

Как сообщается, за совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, суд уже вынес решение об аресте всего имущества подозреваемого с целью возмещения причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ремонте дорог разворовали более 4 млн гривен.