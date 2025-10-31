Вывели из строя ПВО врага. Бойцы ССО уничтожили БУК-М3 и Небо-У в Ростовской области РФ

В Ростовской области РФ уничтожены БУК-М3 и Небо-У (Фото: ССО)

Силы специальных операций Украины совместно с российским повстанческим движением Черная Искра в ночь на 28 сентября уничтожили в Ростовской области новейший ЗРК БУК-М3 и радар Небо-У.

Об этом ССО 31 октября сообщили в своем Telegram.

Оба объекта были ключевыми элементами ПВО РФ и представляли угрозу украинской авиации.

По словам бойцов ССО, эти комплексы оценивают в сотни миллионов долларов.

«БУК-М3 способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а НЕБО-У обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским deep strike ударам, но конкретно эти комплексы — больше не будут», — отметили они.

ССО добавили, что и в дальнейшем будут наносить тяжелые и критические удары, которые постепенно ослабляют военный потенциал оккупантов.

3 октября сообщалось, что ССО Украины атаковали ударными дронами два объекта российской ПВО в Воронежской области — П-14Ф Лена и Сопка-2. Обе системы, предназначенные для отслеживания украинских беспилотников, были успешно уничтожены.

Командование ССО в комментарии Украинской правде уточнило, что дроны ударили по объектам ПВО врага в ночь на 1 октября.

В ночь на 30 сентября подразделения ССО поразили ударными дронами радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.