В Ростовской области разбился Су-25

10 октября, 18:57
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Су-25 (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Су-25 (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

В Ростовской области России в воскресенье днем, 9 октября, разбился штурмовик Су-25. О его падении стало известно только сегодня.

Об этом сообщает 161.ru.

Су-25 вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет. По словам источника в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе. Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб — из-за несработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.

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Таким образом, за 9 октября в Ростовской области упало как минимум два российских военных самолета. В обоих случаях главной причиной крушения рассматривается техническая неисправность.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Су-25 Ростовская область Война России против Украины

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