«Задрожали заборы». В Ростовской области местные жители сообщили о мощном взрыве, но в МЧС ничего не знают 12 сентября, 18:14 Место взрыва в Ростовской области (Фото:Скриншот видео via Baza / Telegram)

В понедельник вечером, 12 сентября, жители Ростовской области сообщили о мощном взрыве, который был слышен в нескольких городах региона.

Как отмечает местное издание 161.ru со ссылкой на очевидцев, расстояние между крайними точками, где слышали взрыв — почти 200 километров.

Так, звук взрыва слышали жители Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новошахтинска, Шахт, Новочеркасска, Аксая и Ейска.

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Журналисты со ссылкой на очевидцев пишут, что после взрыва «в отдельных местах» задрожали заборы, в Ростове-на-Дону сработали сигнализации автомобилей. В районе села Пешково (около 47 километров от Ростова-на-Дону) очевидцы заметили три-четыре очага черного дыма.

Telegram-канал Baza также со ссылкой на свидетельства очевидцев, видео и фотографии в соцсетях сообщает, что в Таганроге работает система противовоздушной обороны, а рядом с селом Чалтырь (примерно 20 километров от Ростова-на-Дону) виден черный дым.

В пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области 161.ru заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях. Представители властей региона ситуацию не комментировали.

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