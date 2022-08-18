Капитан ВС РФ застрелил в Ростове таксиста, высказавшегося против войны с Украиной

18 августа, 12:43
Возмущенный российский военный четыре раза выстрелил в таксиста из пистолета Макарова (Фото:MichaelGaida / Pixabay)

Возмущенный российский военный четыре раза выстрелил в таксиста из пистолета Макарова (Фото:MichaelGaida / Pixabay)

В Ростове-на-Дону российский офицер застрелил местного таксиста, который сказал ему, что выступает против войны РФ с Украиной.

Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«33-летний капитан российской армии из Московской области подозревается в убийстве 51-летнего таксиста. Тело таксиста с пулевыми ранениями было найдено на улице Береговой», — рассказал собеседник.

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Согласно имеющимся данным, российский военный преступник, служивший в ракетных войсках, начал доказывать таксисту «свою политическую позицию по поводу действий в Украине», однако они так и «не сошлись во мнениях».

На данное время убийца задержан и взят под стражу. Также отмечается, что он «путается в своих показаниях».

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Погибший был уроженцем Азербайджана, который уже много лет жил в Ростове.

Подробности происшествия раскрывает Telegram-канал Сирена.

«Роман Говасари подвез Алексея Крылова до набережной. Мужчины поспорили о войне. Когда Крылов понял, что Говасари резко против, он четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Убийства Ростов-на-Дону Российские военные Таксист Война России против Украины

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