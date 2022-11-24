В российской армии начались чистки офицеров и руководителей — Генштаб 24 ноября, 14:33 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В российской армии начались чистки офицерского состава. В частности, речь идет о руководителях департаментов материально-технического обеспечения.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, 24 ноября.

Громов не уточнил, с чем связаны такие чистки в офицерском составе РФ.

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«Снят с занимаемых должностей или отстранен от исполнения обязанностей ряд офицеров по направлению материально-технического обеспечения Минобороны РФ. В частности, речь идет о начальнике Департамента ресурсного обеспечения генерал-майоре Мумиджанове, офицере указанного департамента, который отвечал за продовольственное обеспечение, начальник управления вещевого обеспечение и начальник управления ракетного топлива», — объяснил Громов.

По его словам, названные руководители российской армии официально отправлены в отпуска, а после выхода они будут уволены или переведены на другие должности.

Также чистки офицеров материально-технического обеспечения проходят на уровне военных округов ВС России.

Ранее Громов заявил, что около 10−15 тысяч беларусских силовиков готовы участвовать в полномасштабном вторжении России в Украину