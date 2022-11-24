В российской армии начались чистки офицеров и руководителей — Генштаб
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
В российской армии начались чистки офицерского состава. В частности, речь идет о руководителях департаментов материально-технического обеспечения.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, 24 ноября.
Громов не уточнил, с чем связаны такие чистки в офицерском составе РФ.
«Снят с занимаемых должностей или отстранен от исполнения обязанностей ряд офицеров по направлению материально-технического обеспечения Минобороны РФ. В частности, речь идет о начальнике Департамента ресурсного обеспечения генерал-майоре Мумиджанове, офицере указанного департамента, который отвечал за продовольственное обеспечение, начальник управления вещевого обеспечение и начальник управления ракетного топлива», — объяснил Громов.
По его словам, названные руководители российской армии официально отправлены в отпуска, а после выхода они будут уволены или переведены на другие должности.
Также чистки офицеров материально-технического обеспечения проходят на уровне военных округов ВС России.
Ранее Громов заявил, что около 10−15 тысяч беларусских силовиков готовы участвовать в полномасштабном вторжении России в Украину