В РФ умер пленный украинский военный, которого судили за «терроризм»

2 ноября, 19:49
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В российском плену умер украинский военнослужащий Руслан Романов (Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП / Facebook)

В российском плену умер украинский военнослужащий Руслан Романов (Фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП / Facebook)

В российском плену умер украинский военнослужащий Руслан Романов, которого в РФ обвиняли по трем статьям о терроризме. После появления информации о его смерти российский суд прекратил уголовное производство. Причины и обстоятельства гибели украинца на данный момент неизвестны.

Об этом сообщает российское независимое издание Медиазона.

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По данным журналистов, Руслан Романович Романов скончался во время судебного разбирательства по его делу. Сведения о прекращении производства в связи со смертью обвиняемого появились в картотеке Южного окружного военного суда РФ. Хотя имя подсудимого в документах скрыто, журналистам удалось установить его личность.

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Российская сторона вменила украинскому военнопленному участие в террористическом сообществе, деятельность в организации, признанной террористической, а также прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.

Как отмечает «Медиазона», по таким статьям российская сторона регулярно преследует украинских военнопленных из подразделений Азов и Айдар. Подобные дела обычно рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Отметка о смерти Романова появилась в судебной картотеке 15 октября. Предварительное заседание по его делу состоялось 22 сентября. При этом неизвестно, присутствовал ли на нем сам военнопленный. Уголовное дело поступило в суд в конце августа 2026 года.

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На данный момент не установлено, когда и при каких обстоятельствах Романов попал в российский плен. Также нет информации о подразделении, в котором он служил, и о конкретных действиях, положенных российской стороной в основу обвинений.

Причины смерти украинского военнослужащего не разглашаются.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Пленные Война России против Украины Военнопленные

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