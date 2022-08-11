В российском плену находится 131 военнослужащая из Азовстали — Верещук 11 августа, 16:24 Уничтоженный россиянами Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В российском плену находятся более 130 женщин — военнослужащих, пограничников и медицинских работников.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«У нас из Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку Азов, среди них военные медики, среди них пограничницы, среди них — 36-я бригада морпехов, среди них — нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования. Также 33 медика, которых считают не комбатантами по Женевским конвенциям. Это тоже те, кто находился на Азовстале», — сказала Верещук.

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Она подчеркнула, что Украина будет за них бороться и громко обращать внимание на действия России по отношению к этим людям.

29 июля российские оккупанты убили в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области около 40 военнопленных, еще 130 получили ранения. В колонии удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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