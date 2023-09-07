В российском плену могут находиться около 25 тысяч гражданских украинцев — Лубинец 7 сентября, 16:57 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Около 25 тысяч мирных жителей Украины могут находиться в российском плену, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

«Что касается гражданских заложников, по моей информации, примерно 25 тысяч граждан Украины могут считаться такими, кто исчез при особых обстоятельствах», — сказал Лубинец.

Видео дня

Украинский омбудсмен добавил, что ситуация с пленными украинцами не меняется и крайне ужасная.

«Фактически ежедневно россияне задерживают гражданских на временно оккупированных территориях, таким образом пополняя этот список», — отметил он.

По словам омбудсмена, Россия не предоставляет официальную информацию об украинском журналисте Дмитрие Хилюке. Хилюка российские военнослужащие похитили в селе Козаровичи Киевской области 4 марта 2022 года и более полутора лет удерживают в плену.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.

1 сентября Лубинец сообщил, что у Украины есть проблемы с обменным фондом. По его словам, сейчас в Украине «недостаточное количество российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных».

Последний раз обмен пленными состоялся 7 августа. Тогда Украина вернула из российского плена 22 защитников. Лубинец сообщил, что это был 48-й обмен, который удалось провести. Сейчас домой из плена вернулись 2598 украинцев.