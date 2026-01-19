Идентифицированная электронная компонентная база нового российского ударного беспилотника Герань-5 имеет происхождение из трех стран — КНР, США и Германии.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), раскрывая характеристики и «начинку» нового российского БпЛА.

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По словам украинских разведчиков, полная взлетная масса Герани-5 — 850 кг, а крейсерская скорость — 450−600 км/ч. И это, отметили в ГУР, существенно превышает показатели Герань-3.

«Продолжительность полета — около двух часов, оценочная дальность — до 950 км, максимальная высота — 6 км (фактически зафиксированное применение — от 200 м до 3 км)», — перечислили разведчики другие характеристики российского БпЛА.

По их словам, обшивка фюзеляжа, крылья и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, а силовая конструкция — из алюминиевого профиля и железа. Для маркировки оккупанты применяют аналогичную для модификаций Герани-2 с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию Э.

Фото: Главное управление разведки МО Украины / Telegram

Также в ГУР отметили, что в качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A.

Этот беспилотник имеет аналогичные другим БпЛА Герань компоненты, сообщили украинские разведчики. А именно — полетный контроллер FCU, инерциальную навигационную систему SADRA/MINSOO, спутниковую навигационную систему Комета-М12 с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и тому подобное.

В ГУР МО указали, что БпЛА Герань-5 напоминает иранский Karrar и враг прорабатывает возможность запуска дрона со штурмовика Су-25.

11 января в ГУР МО сообщили, что российские оккупационные войска во время комбинированных воздушных атак против Украины в январе 2026 года впервые применили новый ударный БпЛА Герань-5.

В частности, разведчики указывали, что масса боевой части Герани-5 составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1000 километров.

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«Как и в случае с предыдущими Геранями, этот БпЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar», — рассказали в ГУР МО.

13 января специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что Герань-5 — очередная попытка врага создать бюджетную крылатую ракету. По его словам, скорость в 500−600 км/ч делает ее недосягаемой целью для вертолетов и существующих зенитных дронов, а также мобильных огневых групп.