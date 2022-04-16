Россияне заявили о депортации украинцев из Изюма

16 апреля, 11:06
Цей матеріал також доступний українською
Россияне сообщили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область (Фото:РИА Новости via Telegram)

Россияне сообщили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область (Фото:РИА Новости via Telegram)

Поддержи НВ

Российские военные начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на территорию России.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области — около 100 человек. Пункт назначения — Белгородская область», — говорится в сообщении.

Видео дня

Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Изюм депортация Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X