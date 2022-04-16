Россияне заявили о депортации украинцев из Изюма 16 апреля, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Россияне сообщили о вывозе украинцев из Изюма в Белгородскую область (Фото:РИА Новости via Telegram)

Российские военные начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на территорию России.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области — около 100 человек. Пункт назначения — Белгородская область», — говорится в сообщении.

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Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.

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