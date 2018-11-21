В России заявили об "удовлетворительном" состоянии здоровья Сенцова

В России утверждают, что Олег Сенцов чувствует себя удовлетворительно

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии.

По его словам, Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, он много читает.

"Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался", - заявил российский омбудсмен, пояснив, что необходимо соблюдать установленные нормы в связи с прекращением голодовки.

Адвокат Дмитрий Динзе, который в конце октября заявил о планах навестить Сенцова в колонии "недели через две", пока не прокомментировал эту информацию, отмечает Крым.Реалии.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что у украинского режиссера все отлично со здоровьем.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.