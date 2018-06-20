В России заявили, что Сенцова дважды в день кормят через капельницу

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодный протест в российской колонии, дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Заявление российского омбудсмена обнародовали российские СМИ.

По словам Москальковой, о состоянии здоровья Сенцова ежедневно докладывает уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого округа. За последний месяц она три раза посетила Сенцова в камере.

"Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет - набрал, у него нет проблем с зубами - то, что говорили, что якобы есть", - сказала Москалькова.

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Напомним, что незаконно осужденный в России за терроризм Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от Кремля освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

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Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.