В России задержали майора МВД Украины в отставке: ему вменяют контрабанду и шпионаж

Игорь Кияшко был задержан еще в апреле

В России задержали и арестовали майора МВД Украины в отставке, ныне действующего адвоката Игоря Кияшко по подозрению в контрабанде и шпионаже.

Как передает Медиазона, украинца задержали еще 10 апреля в Нижнем Новгороде, куда он уехал за медпрепаратом Бактериофаг стафилококковый для своего трехлетнего сына.

На следующий день Кияшко разрешили позвонить родным в Лубны Полтавской области, он в 20-секундном разговоре успел сказать о своем задержании.

В середине мая жена Кияшко получила письмо от ФСБ РФ о том, что украинца подозревают в подготовке к контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. В российском ФСБ полагают, что Кияшко хотел контрабандой вывезти рабочие лопатки для производства авиационных двигателей.

19 июня, спустя больше двух месяцев после задержания, украинцу выдвинули новые обвинения - в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины. В ФСБ РФ считают, что гражданин Украины хотел купить у жителя Нижегородской области, который проходит в деле как Андрей Комов, копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС) 92Н6А, которая используется на зенитно-ракетных комплексах С-400.

По словам защитника украинца, вину в подготовке к контрабанде Кияшко признает, а обвинения в шпионаже категорически отвергает.