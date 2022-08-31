Из трех ракет, выпущенных из Белгорода в направлении Харькова, одна взорвалась на территории России — ОВА

31 августа, 10:29
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Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Ночью, в среду, 31 августа, из трех ракет, выпущенных из Белгорода в направлении Харькова, одна взорвалась на территории страны-агрессора России.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, около полуночи из Белгорода в направлении Харькова было запущено три ракеты.

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«Одна взорвалась на территории России, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова. Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе», — написал он.

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Синегубов заявил, что в результате были повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары. Ранения получили две женщины, которым 81 и 71 год.

По словам главы области, около 23:00 из РСЗО Смерч был обстрелян Новобаварский район. Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. Предварительно — без потерь.

Во вторник, 30 августа, войска РФ обстреляли центр Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что агрессор обстрелял город из артиллерии, в результате погибли пять человек, семь ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=qdKqWKH7vpc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Ракета Война России против Украины

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