Из трех ракет, выпущенных из Белгорода в направлении Харькова, одна взорвалась на территории России — ОВА
Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Ночью, в среду, 31 августа, из трех ракет, выпущенных из Белгорода в направлении Харькова, одна взорвалась на территории страны-агрессора России.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, около полуночи из Белгорода в направлении Харькова было запущено три ракеты.
«Одна взорвалась на территории России, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова. Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе», — написал он.
Синегубов заявил, что в результате были повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары. Ранения получили две женщины, которым 81 и 71 год.
По словам главы области, около 23:00 из РСЗО Смерч был обстрелян Новобаварский район. Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. Предварительно — без потерь.
Во вторник, 30 августа, войска РФ обстреляли центр Харькова.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что агрессор обстрелял город из артиллерии, в результате погибли пять человек, семь ранены.
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