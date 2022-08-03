В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого оккупанта — видео 3 августа, 18:54 Безногий оккупант возле автобуса (Фото:Скриншо видео Nexta / Telegram)

В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого мужчину, который говорил, что он «герой спецоперации».

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Из видео трудно понять суть конфликта между мужчинами. Вероятно, безногий мужчина хотел бесплатно проехать в общественном транспорте.

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«Герой» заявил водителю, что он «воевал за него» против «нацистов, которые едят детей».

На такой бред водитель автобуса ответил, что «ему все равно, сколько ног потерял» псевдогерой и за кого он воевал. Затем он вышел из машины и с битой в руках прогнал безногого.

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