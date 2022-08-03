В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого оккупанта — видео

3 августа, 18:54
Безногий оккупант возле автобуса (Фото:Скриншо видео Nexta / Telegram)

Безногий оккупант возле автобуса (Фото:Скриншо видео Nexta / Telegram)

В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого мужчину, который говорил, что он «герой спецоперации».

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Из видео трудно понять суть конфликта между мужчинами. Вероятно, безногий мужчина хотел бесплатно проехать в общественном транспорте.

Видео дня

«Герой» заявил водителю, что он «воевал за него» против «нацистов, которые едят детей».

На такой бред водитель автобуса ответил, что «ему все равно, сколько ног потерял» псевдогерой и за кого он воевал. Затем он вышел из машины и с битой в руках прогнал безногого.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Война России против Украины

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