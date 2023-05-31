Не справляются с потоком погибших. В России строят базы для хранения трупов оккупантов — ГУР

31 мая, 14:35
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Россия уже не может скрыть масштаб потерь своего личного состава в войне против Украины (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

Россия уже не может скрыть масштаб потерь своего личного состава в войне против Украины (Фото:Шеннон Стэплтон/Рейтер)

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят большие комплексы, предназначенные для сортировки, анализа и хранения трупов боевиков, умерших на войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Каждый из этих комплексов имеет площадь более 4 тысяч квадратных метров.

К объектам будут входить:

  • пункты для проведения следственных действий и исследований над телами,

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  • рефрижераторные с холодильными камерами на тысячу мест,

  • склады с гробами и другими похоронными декорациями,

  • скорбный зал.

Отмечается, что запланированная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в Ростове-на-Дону оценивается примерно в 600 миллионов рублей, а в Курске — более 800 миллионов рублей.

Кроме того, стоимость рефрижераторного оборудования оценивается в более одного млрд рублей для каждого комплекса.

ГУР констатирует, что Россия уже не может скрыть масштаб потерь своего личного состава в войне против Украины.

Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших, говорится в сообщении.

ГУР также напоминает, что каждый российский солдат, который не совершал военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Оккупант Ростов-на-Дону Курск ГУР МО

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