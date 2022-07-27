В России создали «справочник» для предателей и коллаборантов в Украине — ГУР

27 июля, 17:48
Листовки, расклеенные партизанами во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Листовки, расклеенные партизанами во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Страна-террорист Россия выпустила «справочник» для предателей и коллаборантов в Украине.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram в среду, 27 июля, издание на 14 страниц называется Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству.

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В «справочнике», переполненном кремлевской пропагандой и ненавистью ко всему украинскому, российским марионеткам дают советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям.

В ГУР отметили, что советы коллаборантам повторяют принципы советской бюрократии: давать запутанные и нелогичные ответы, увеличивать количество документов, писать как можно больше запросов в разные инстанции, дискриминировать эффективных сотрудников, использовать больше лекарств и перевязочных материалов, чем нужно.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Российская пропаганда Коллаборант ГУР Война России против Украины Коллаборационизм

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