В России проживает не менее трех миллионов украинцев: почему так произошло

В России проживает не менее трех миллионов украинцев. В Министерстве иностранных дел Украины хотят исправить это. Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что "это очень печальная ситуация и постоянно так продолжаться не может". По его словам, в министерстве есть идеи, как "постепенно" сделать так, чтобы украинцы не выезжали в Россию. Стоит отметить, за последние годы количество граждан Украины в РФ уменьшилась. Впрочем, эта страна все еще остается одним из самых популярных направлений для трудовой миграции среди соотечественников. Детали - в сюжете Радио НВ.

Количество украинцев, находящихся в России, уменьшается с началом российской агрессии против Украины. За первые два месяца поток трудовых мигрантов в России упал на 5%, в то же время часть переселенцев из Донбасса переместилась в Ростовскую и другие пограничные русские области. Количество украинцев, которые ездят в Россию, сокращается. С 2013 года РФ посещало 6 млн, а в 2015 - чуть больше 4 млн украинских граждан. По данным Миграционной службы России, на ее территории находится 2 млн трудоспособных украинцев. Неофициально - больше.

Уменьшилось и количество средств, которые украинцы переводят на родину из России. Например, в 2013 году, по данным Банка России, в Украине физическими лицами всеми системами денежных переводов было отправлено почти 3,5 млрд долларов. В 2015 году эта цифра составляла чуть более 1 млрд. Согласно данным Института демографии социальных исследований за 2012 год, мигрант, который ищет работу в России - это мужчина, выходец из сельской местности, занят тяжелым физическим трудом, часто трудоустроен нелегально и выезжает на заработки на несколько месяцев.

С 2013 года РФ посещало 6 млн соотечественников, а в 2015 - чуть больше 4 млн.

Украинцы в России могут стать объектом вербовки российских спецслужб, считает политолог Сергей Таран. Эксперт подчеркнул, что граждане должны реже посещать территорию Российской Федерации и не ездить туда на заработки.

"Свобода передвижения - это базовая демократическая свобода. Мы не можем ее ограничивать. Для многих людей поездка в Россию означает работа. Большой парадокс общества - с одной стороны оно требует прекратить любые отношения с Россией, а с другой - часть граждан ездит на заработки в Россию", - отметил политолог.

Предотвратить трудовую миграцию можно только повышением привлекательности работы в Украине, считает аналитик центра CEDOS Александра Слободян. Она подчеркнула, что большинство мигрантов хочет вернуться на родину, но, поехав однажды, люди изредка возвращаются домой.

"Исследования показывают, что основной причиной выезда граждан является размер заработной платы. За рубежом они могут получить гораздо больше. Когда наши зарплаты будут расти, то исчезнет стимул куда-либо ехать", - говорит исследовательница.

По мнению главы МИД Климкина, среди украинский в России много тех, кто не любит Путина, но считают, что не имеют другого выбора, кроме работы в РФ.