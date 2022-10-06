«Украина все равно победит». В России преподаватель посоветовала студентам не идти на войну 6 октября, 17:55 Ольга Лизункова (Фото:via Baza / Telegram)

В Нижегородской области РФ 25-летняя учительница английского языка Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы их не отправили на войну в Украину.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.

Лизункова якобы произнесла свою речь через два дня после приказа российского Владимира Путина о «частичной» мобилизации. Педагог заявила во время общения со студентами, что не стоит отправляться на «спецоперацию» в роли пушечного мяса, ведь «Украина сильнее и все равно победит». Лучше, по мнению девушки, просто сесть в тюрьму.

Видео дня

Читайте также: Генштаб рассказал о проблемах РФ с обеспечением при проведении мобилизации

Однако такой совет Лизунковой оценили не все студенты. Учащиеся сразу доложили об этом в полицию. В отношении Лизунковой оформили протокол за «дискредитацию российской армии». Теперь ее ждет штраф или административный арест.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.