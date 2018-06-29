В РФ нет документов, подтверждающих российское гражданство Сенцова - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции в Москве сообщила, что Россия не имеет никаких документов, которые бы подтверждали российское гражданство политзаключенного Олега Сенцова, передает Громадське ТВ.

"Россия безусловно признает, что Олег Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть справка, согласно которой известно, что в колонию в Лабытнанги доставили гражданина Украины Сенцова А.Г. и в личном деле значится паспорт, который ему выдан в Украине, его номер и дата", - сказала Денисова.

По ее словам, в России нет ни одного документа, в котором бы говорилось о российском гражданстве Сенцова. Никто не предоставил украинской стороне ни копии документов, ни номера якобы имеющегося российского паспорта.

Также, как сообщила Денисова, Украина выразила готовность передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Она добавила, что Россия скрывает правду о состоянии здоровья находящихся украинцев.

Напомним, что 18 и 26 июня украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где находится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, находящимся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторного телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.